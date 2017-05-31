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22:04 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов о конфликте с минфином: «Мы нашли понимание у главы Башкирии»

Сегодня, 31 мая, глава Уфы Ирек Ялалов под конец прямой линии с горожанами прокомментировал недавнюю конфликтную ситуацию, возникшую между мэрией города и Министерством финансов Башкирии.

Источник: Proufu.ru

Напомним, 12 мая во время прямого общения с пользователями соцсетей Ирек Ялалов посетовал, что глава минфина Рида Субханкулова из-за личных неприязненных отношений инициировала множество проверок, осложнивших работу мэрии, и при этом городу не выделяется в достаточной мере необходимое финансирование.

Теперь же, по словам Ирека Ялалова, взаимодействие администрации города с минфином республики заметно улучшилось, и спорные вопросы решены.

«Слава Богу, мы нашли понимание у главы Башкирии, — отметил Ирек Ялалов. — Соответствующие распоряжения на этот счет были даны и премьер-министру, и министру финансов. Сейчас мы в тесной взаимосвязи работаем с министром финансов Ридой Тагировной. И теперь нам обещали существенную финансовую поддержку».

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