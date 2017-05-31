Ирек Ялалов о конфликте с минфином: «Мы нашли понимание у главы Башкирии»

Напомним, 12 мая во время прямого общения с пользователями соцсетей Ирек Ялалов посетовал, что глава минфина Рида Субханкулова из-за личных неприязненных отношений инициировала множество проверок, осложнивших работу мэрии, и при этом городу не выделяется в достаточной мере необходимое финансирование.
Теперь же, по словам Ирека Ялалова, взаимодействие администрации города с минфином республики заметно улучшилось, и спорные вопросы решены.
«Слава Богу, мы нашли понимание у главы Башкирии, — отметил Ирек Ялалов. — Соответствующие распоряжения на этот счет были даны и премьер-министру, и министру финансов. Сейчас мы в тесной взаимосвязи работаем с министром финансов Ридой Тагировной. И теперь нам обещали существенную финансовую поддержку».