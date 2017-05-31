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21:40 (мск), источник: Интерфакс

В пресс-службе Усманова пояснили его требования к Навальному

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Бизнесмен Алишер Усманов в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации не просил об удалении всего видеоролика оппозиционера Алексея Навального, ставшего основанием для обращения в суд, и призвал политика не вводить в заблуждение общественность.

«В соответствии с исковым требованием Алишера Усманова и решением суда, этот иск удовлетворившим, удалению подлежат только те фрагменты этого ролика, а также других материалов Навального и ФБК (Фонда борьбы с коррупцией) на Youtube и его собственных ресурсах, которые порочат честь и достоинство господина Усманова», — говорится в сообщении пресс-службы бизнесмена, поступившем в «Интерфакс».

Там подчеркнули, что в своем иске бизнесмен не требовал удаления видео целиком из интернета.

Ранее в среду Люблинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК и обязал их удалить порочащие сведения и опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента вступления решения в силу.

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В нем отмечается, что опровержение должно быть размещено на сайтах оппозиционера и ФБК в течение трех месяцев.

Навальный заявил, что обжалует решение районного суда, а также не станет его выполнять при любом исходе дела. Он добавил, что не намерен удалять из интернета соответствующий видеоролик с расследованием. «Это исключается полностью», — написал он в твиттере.

Бизнесмен обратился в районный суд с иском к Навальному и ФБК 12 апреля.

В своем исковом заявлении бизнесмен не требовал от ответчиков денежной компенсации, а просил лишь опровергнуть сведения, распространенные в видеосюжетах, и текстах на сайтах ответчиков, которые, как он утверждает, не соответствуют действительности.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал расследование, в котором, в частности, утверждалось, что глава USM Holdings Усманов передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду «Соцгоспроект», главой наблюдательного совета которого является однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

Усманов в интервью газете «Ведомости» сообщил, что сделка с участком представляла собой обмен недвижимостью. В ответ Навальный назвал эти утверждения не соответствующими действительности.

В пресс-службе главы USM Holdings заявили, что высказывания Навального о злоупотреблениях при осуществлении сделок с недвижимостью в Подмосковье не соответствуют действительности и должны быть доказаны им в суде.

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