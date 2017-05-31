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21:59 (мск), источник: PROUFU.ru

Главе Уфы Иреку Ялалову подарили слона

Сегодня, 31 мая, в ходе прямой линии с горожанами главу города Ирека Ялалова ожидало немало сюрпризов.

Одним из них стал подарок от жителя Индии, который решил высказать свое мнение об Уфе при помощи выездной студии возле фонтана «Семь девушек».

Смуглый молодой человек, который, по его словам, уже целый год живет и учится в Уфе, высказал сразу много комплиментов в адрес башкирской столицы, признавшись, что искренне полюбил наш город.

Иностранный гость отметил, что представляет, насколько сложно управлять мегаполисом и похвалил Ирека Ялалова, который на его взгляд, неплохо справляется со своими обязанностями. В качестве сувенира на счастье он попросил передать главе города деревянную фигурку слона.

Свои комплименты Иреку Ялалову высказали также жители Санкт-Петербурга, которые приехали в Уфу на конгресс «Здравница-2017».

«У вас очень чистый и ухоженный город, он нам очень понравился, — отметили питерцы. — Есть только один недостаток — слишком вкусно и много у вас кормят гостей».

Сам же Ирек Ялалов скромно отметил, что когда он приезжает в другой город, тоже обычно умалчивает о недостатках хозяев, а говорит им одни комплименты.

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