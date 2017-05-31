Порошенко прокомментировал решение суда по спору «Нафтогаза» и «Газпрома»

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна останется надежным транзитером газа в ЕС. Так он прокомментировал промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору «Нафтогаза» с «Газпромом».

«Только что председатель “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев проинформировал меня о том, что НАК “Нафтогаз” выиграл крупный коммерческий спор… Подтверждаю, что Украина была и остается надежным партнером в вопросе обеспечения газом европейских потребителей», — говорится в сообщении Порошенко в Facebook в среду.

Президент Украины назвал решение суда Стокгольма очень важным.

«Решение трибунала дает право “Нафтогазу” требовать снижения цены на газ по контракту с “Газпромом” по условиям рынка. Таким образом, стоимость газа будет определяться не Кремлем, а исключительно прозрачным и свободным рынком. Это — важный шаг на пути к энергетической безопасности», — заявил Порошенко.

Согласно заявлениям «Нафтогаза» и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее промежуточное решение по спору с «Газпромом» в отношении контракта на поставку газа: отменил условие «бери или плати» (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. «Газпром» со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда, заявил, что документ еще предстоит проанализировать.