Минюст арестовал счета «Укргаздобычи»
Минюст обнародовал постановление от 30 мая 2017 года относительно ареста средств ПАО «Укргаздобыча».
Минюст обнародовал постановление от 30 мая 2017 года относительно ареста средств ПАО «Укргаздобыча».
Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции арестовал деньги на счетах ПАО «Укргаздобыча». Об этом сообщает
«31 мая 2017 года ПАО “Укргаздобыча” стало известно, что отделом принудительного выполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции было издано постановление от 30 мая 2017 года относительно ареста средств ПАО “Укргаздобыча”. Постановление принято на основании приказа Хозяйственного суда. Киева от
В компании заявляют, что к такой ситуации привела попытка ООО «Арабский энергетический альянс» завладеть денежными средствами «Укргаздобыча» в размере 231,6 млн грн, и предупреждает: арест счетов может повредить производственной деятельности крупнейшего газодобывающего предприятия Украины. Общество призывает все стороны придерживаться действующего законодательства и требует снять арест с его счетов. Дело между ПАО «Укргаздобыча» и ООО «Арабский энергетический альянс» касается договора о совместной деятельности от 2004 года, который утратил силу еще в 2014 году.