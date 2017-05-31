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22:52 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Минюст арестовал счета «Укргаздобычи»

Минюст обнародовал постановление от 30 мая 2017 года относительно ареста средств ПАО «Укргаздобыча».

Источник: Telegraf.com.ua

Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции арестовал деньги на счетах ПАО «Укргаздобыча». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«31 мая 2017 года ПАО “Укргаздобыча” стало известно, что отделом принудительного выполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции было издано постановление от 30 мая 2017 года относительно ареста средств ПАО “Укргаздобыча”. Постановление принято на основании приказа Хозяйственного суда. Киева от 24.05.2017 года. Как следствие, по состоянию на 31.05.2017 г. счета общества арестованы», — говорится в сообщении.

В компании заявляют, что к такой ситуации привела попытка ООО «Арабский энергетический альянс» завладеть денежными средствами «Укргаздобыча» в размере 231,6 млн грн, и предупреждает: арест счетов может повредить производственной деятельности крупнейшего газодобывающего предприятия Украины. Общество призывает все стороны придерживаться действующего законодательства и требует снять арест с его счетов. Дело между ПАО «Укргаздобыча» и ООО «Арабский энергетический альянс» касается договора о совместной деятельности от 2004 года, который утратил силу еще в 2014 году.

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