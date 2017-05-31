Бывший директор ФБР решил выступить в сенате по «российскому делу»

Ссылаясь на свои источники, CNN утверждает, что Коми хочет рассказать о том, что президент США оказывал на него давление, чтобы завершить расследование в отношении
Указывается также, что Коми уже согласовал некоторые детали, касающиеся выступления на слушаниях, с Робертом Мюллером, который 18 мая был назначен специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года». Президент США тогда заявлял, что расследование Мюллера подтвердит отсутствие «сговора» между его президентской кампанией и иностранной державой.
Трамп отправил в отставку Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как было указано в письме
Как писала The New York Times 16 мая, Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении Флинна. В Белом доме эту информацию опровергли. Между тем демократы обвинили Трампа в воспрепятствовании правосудию и призвали к импичменту главы государства. «[Трамп] уволил директора ФБР, который вел расследование в отношении президента
Майкл Флинн подал в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности 13 февраля. В заявлении об увольнении говорилось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. На место Флинна назначен генерал Герберт Реймонд Макмастер.
В январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб США, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые с помощью атак якобы желали повлиять на политический процесс в стране. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее «охотой на ведьм». Президент Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию теми же словами.