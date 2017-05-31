Бывший директор ФБР решил выступить в сенате по «российскому делу»

Ссылаясь на свои источники, CNN утверждает, что Коми хочет рассказать о том, что президент США оказывал на него давление, чтобы завершить расследование в отношении экс-помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Указывается также, что Коми уже согласовал некоторые детали, касающиеся выступления на слушаниях, с Робертом Мюллером, который 18 мая был назначен специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года». Президент США тогда заявлял, что расследование Мюллера подтвердит отсутствие «сговора» между его президентской кампанией и иностранной державой.

Трамп отправил в отставку Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как было указано в письме экс-директору ФБР, он «не способен эффективно руководить» ведомством. По данным Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, закрыв дело против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, на выборах 2016 года противостоявшей Трампу, об использовании частной электронной почты в служебных целях.

Как писала The New York Times 16 мая, Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении Флинна. В Белом доме эту информацию опровергли. Между тем демократы обвинили Трампа в воспрепятствовании правосудию и призвали к импичменту главы государства. «[Трамп] уволил директора ФБР, который вел расследование в отношении президента из-за его связей с Россией, вмешавшейся в президентские выборы», — заявил член палаты представителей Конгресса Эл Грин.

Майкл Флинн подал в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности 13 февраля. В заявлении об увольнении говорилось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. На место Флинна назначен генерал Герберт Реймонд Макмастер.

В январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб США, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые с помощью атак якобы желали повлиять на политический процесс в стране. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее «охотой на ведьм». Президент Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию теми же словами.