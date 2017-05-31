«Газпром»: цена на газ для Беларуси в 2017 году будет $132

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Российское ПАО «Газпром» подтвердило, что в 2017 году цена на газ для Беларуси сохранится на уровне 132 долларов США за тысячу кубометров, об этом заявил топ-менеджер компании во время телефонной конференции.

«Назвали 132 долларов (цена газа в 2016 году — Sputnik) — не знаю, откуда такая информация, но похоже на истину. Такой же порядок где-то и в этом году», — сообщил он, отвечая на вопрос о стоимости российского газа для республики в текущем году.

Нефтегазовый спор между Россией и Беларусью был завершен подписанием в Москве пакета документов, после того как «Газпром» получил от республики оплату долга за поставленный энергоноситель — 726,2 миллиона долларов. Они предусматривают, что Минск с 2018 года будет получать скидку к цене на газ, действующую в течение трех лет. Также восстанавливаются до 24 миллионов тонн в год поставки нефти в Беларусь, изменяется формула, по которой рассчитывается цена на газ для Минска.