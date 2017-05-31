«Газпром»: цена на газ для Беларуси в 2017 году будет $132
Представитель российской компании не стал уточнять конкретную цифру, но заявил, что она «похожа на истину».
Представитель российской компании не стал уточнять конкретную цифру, но заявил, что она «похожа на истину».
МИНСК, 31 мая — Sputnik. Российское ПАО «Газпром» подтвердило, что в 2017 году цена на газ для Беларуси сохранится на уровне 132 долларов США за тысячу кубометров, об этом заявил
«Назвали 132 долларов (цена газа в 2016 году — Sputnik) — не знаю, откуда такая информация, но похоже на истину. Такой же порядок
Нефтегазовый спор между Россией и Беларусью был завершен подписанием в Москве пакета документов, после того как «Газпром» получил от республики оплату долга за поставленный энергоноситель — 726,2 миллиона долларов. Они предусматривают, что Минск с 2018 года будет получать скидку к цене на газ, действующую в течение трех лет. Также восстанавливаются до 24 миллионов тонн в год поставки нефти в Беларусь, изменяется формула, по которой рассчитывается цена на газ для Минска.
По словам