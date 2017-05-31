Яценюк поставил себе в заслугу решение суда по «газовому спору»

Согласно заявлениям «Нафтогаза» и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж в среду, 31 мая, вынес следующее промежуточное решение по спору с «Газпромом» в отношении контракта на поставку газа: отменил условие «бери или плати» (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. «Газпром» со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда, заявил, что документ еще предстоит проанализировать.

«Горжусь тем, что в 2014 году мы приняли правильное решение идти в Стокгольмский арбитраж. Почти трехлетняя битва с “Газпромом” закончилась победой справедливости и Украины», — написал Яценюк на своей странице в Facebook.

Вместе с тем экс-премьер подчеркнул, что «Нафтогаз» доказал правоту Украины, несмотря на противоречивые положения контракта.

«В нем намеренно было заложено много «серых нюансов». «Ранее мы приняли стратегическое решение и отказались от поставок газа напрямую из России. Кремль потерял возможность для шантажа и принуждения Украины к выполнению невыгодного контракта», — подчеркнул лидер «Народного фронта».