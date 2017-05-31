Яценюк поставил себе в заслугу решение суда по «газовому спору»
КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Лидер партии «Народный фронт»,
КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Лидер партии «Народный фронт»,
Согласно заявлениям «Нафтогаза» и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж в среду, 31 мая, вынес следующее промежуточное решение по спору с «Газпромом» в отношении контракта на поставку газа: отменил условие «бери или плати» (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. «Газпром» со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда, заявил, что документ еще предстоит проанализировать.
«Горжусь тем, что в 2014 году мы приняли правильное решение идти в Стокгольмский арбитраж. Почти трехлетняя битва с “Газпромом” закончилась победой справедливости и Украины», — написал Яценюк на своей странице в Facebook.
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«В нем намеренно было заложено много «серых нюансов». «Ранее мы приняли стратегическое решение и отказались от поставок газа напрямую из России. Кремль потерял возможность для шантажа и принуждения Украины к выполнению невыгодного контракта», — подчеркнул лидер «Народного фронта».
В дополнение к этому Яценюк добавил, что «правильные политические шаги, а сегодня и решение Стокгольмского арбитража, дают нам возможность не покупать лишние объемы газа по самой высокой в Европе цене».
«Благодаря волевым решением нам удалось переломить ситуацию в нашу пользу. Это означает, что наша стратегия в отношении кремлевского “Газпрома” была правильной. Энергетическая независимость от России — это одна из ключевых предпосылок суверенитета Украины», — подытожил Яценюк.
Ранее решение по «газовому спору» прокомментировал президент Петр Порошенко.