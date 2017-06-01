Россияне стали лучше относиться к Кадырову

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Большинство россиян относятся к главе Чечни Рамзану Кадырову положительно или нейтрально и считают, что ему можно доверять, сообщили «Интерфаксу» в среду в «Левада-Центре».

По данным социологов, у 15% респондентов Кадыров вызывает уважение, у 10% — симпатию (год назад эти показатели были на уровне 10% и 7% соответственно). Еще треть (33%) относятся к нему «нейтрально, безразлично», а 24% не могут сказать о нем ничего плохого (год назад — 36% и 22% соответственно).

О негативных чувствах сказали 11% россиян против 16% год назад, показал опрос, проведенный 19—22 мая среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

В том, что Кадырову можно доверять, уверены 49% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 26%, почти столько же (25%) затруднились с ответом.

В ходе опроса россиян также попросили дать оценку нынешней ситуации на Северном Кавказе в целом: 41% назвал ее благополучной, спокойной, 37% — напряженной, 4% — критической, взрывоопасной. 18% не смогли ответить.

В течение ближайшего года, по мнению 53% россиян, обстановка на Северном Кавказе останется без изменений. 16% полагают, что она улучшится, а 12%, наоборот, что ухудшится. Каждый пятый (20%) затруднился с прогнозом.