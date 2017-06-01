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00:17 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Минздрав внесет в Раду новый законопроект по медреформе

Документ будет направлен в парламент в ближайшие дни.

Источник: Telegraf.com.ua

Министерство здравоохранения Украины в ближайшие дни внесет в Верховную Раду новый законопроект по медицинской реформе с поправками народных депутатов вместо трех уже зарегистрированных (№№ 6327, 6328, 6347), сообщил заместитель руководителя фракции БПП, член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Сергей Березенко.

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Как сообщает в среду пресс-служба партии БПП, такое решение было принято на втором и последнем заседании рабочей группы по доработке правительственных законопроектов по реализации медицинской реформы.

«Было решено, что Минздрав в ближайшие дни внесет в Раду новый законопроект. Три документа (№№ 6327, 6328, 6347) будут объединены в один с учтенными поправками народных депутатов, детально оговоренными во время нашего заседания. Законопроект № 6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс остается в предложенном виде», — сообщил С. Березенко.

Нардеп подчеркнул, что он и руководитель фракции БПП Артур Герасимов будут рекомендовать включение этих двух законопроектов в повестку дня следующей сессионной недели и их результативное голосование в сессионном зале.

«За поддержку медицинской реформы в совместно наработанном виде высказались присутствующие внефракционные депутаты и представители парламентских фракций “Самопомич” и Радикальной партии Олега Ляшко. Это свидетельствует о том, что есть понимание необходимости скорейшего принятия реформы для немедленной реанимации системы здравоохранения. Надеюсь, что это станет убедительным аргументом для принятия решения в профильных парламентских комитетах и в сессионном зале», — подчеркнул С. Березенко.

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