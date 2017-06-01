Сенат США предложил расширить санкции против России

Как сообщило агентство Bloomberg, с подобным предложением выступили в среду председатель комитета по банкам сенатор из Айда Майк Крэйпо и сопредседатель от демократов сенатор из Огайо Шеррод Браун.

По сведениям агентства, такое предложение сенаторов свидетельствует о намерении части конгрессменов помешать президенту США улучшить отношения с Россией.

В частности, сообщает агентство со ссылкой на Крэйпо и Брауна, их законопроект разрешит расширять санкции против таких секторов экономики, как металлургия и железные дороги.

«Это позволит закрепить законодательно и усилить существующие санкции, влияющие на российские проекты в сфере энергетики и долговое финансирование в ключевых секторах экономики », — приводит агентство текст пресс-релиза сенаторов.