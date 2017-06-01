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03:21 (мск), источник: Интерфакс

Сенат США предложил расширить санкции против России

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU — Руководители комитета по банкам сената США предлагают ужесточить санкции в отношении России из-за её действий на Украине и в Сирии, а также в киберпространстве.

Источник: AP 2017

Как сообщило агентство Bloomberg, с подобным предложением выступили в среду председатель комитета по банкам сенатор из Айда Майк Крэйпо и сопредседатель от демократов сенатор из Огайо Шеррод Браун.

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По сведениям агентства, такое предложение сенаторов свидетельствует о намерении части конгрессменов помешать президенту США улучшить отношения с Россией.

В частности, сообщает агентство со ссылкой на Крэйпо и Брауна, их законопроект разрешит расширять санкции против таких секторов экономики, как металлургия и железные дороги.

«Это позволит закрепить законодательно и усилить существующие санкции, влияющие на российские проекты в сфере энергетики и долговое финансирование в ключевых секторах экономики », — приводит агентство текст пресс-релиза сенаторов.

«Несмотря на существующие санкции, Россия по-прежнему остается враждебной, непокорной державой, развертывает свою военную деятельность, и применяет ресурсы кибернетического информационного шпионажа и экономические рычаги, чтобы нанести вред США и внести раскол между ними и их союзниками», — отмечается в сообщении сенаторов.

Комментарии
1
Валерий Глеков
мыслят категориями прошлого века . . .где то середины 70 и 80 х
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