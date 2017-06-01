Штабу Навального в Хабаровске предложили для протеста альтернативный маршрут

Хабаровск, 1 июня, AmurMedia.

Сторонникам оппозиционера Алексея Навального в Хабаровске предложили пройти с протестом другим путем, нежели тот, который они указали в заявке-уведомлении. Это тоже центр города, поэтому мы согласились с предложением администрации Хабаровска, сообщил корр. ИА AmurMedia координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин.

— Мы вчера получили письмо из администрации Хабаровска, в котором нам согласовали наш митинг-шествие, но предложили другой маршрут: парк «Динамо» — для митинга и Уссурийский бульвар — для шествия. Мы согласились с этим предложением, так как это все равно центр, который удобен для всех, — сообщил Алексей Ворсин.

Заявленное число участников митинга — 90 человек, однако, как полагают в штабе Навального, реальное число «протестантов» будет значительно выше.

— Думаю, власти поняли, что запретом протест не погасить, и в этом наш общий несомненный успех, которого мы добились после 26 марта, — сказал Алексей Ворсин.