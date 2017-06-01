Штабу Навального в Хабаровске предложили для протеста альтернативный маршрут
Городские власти согласовали
Городские власти согласовали
Хабаровск, 1 июня, AmurMedia.
Сторонникам оппозиционера Алексея Навального в Хабаровске предложили пройти с протестом другим путем, нежели тот, который они указали в
— Мы вчера получили письмо из администрации Хабаровска, в котором нам согласовали наш
Заявленное число участников митинга — 90 человек, однако, как полагают в штабе Навального, реальное число «протестантов» будет значительно выше.
— Думаю, власти поняли, что запретом протест не погасить, и в этом наш общий несомненный успех, которого мы добились после 26 марта, — сказал Алексей Ворсин.