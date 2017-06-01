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04:31 (мск), источник: ТАСС

WP: Трамп склоняется к возврату РФ ее собственности в Нью-Йорке и Мэриленде

Первоначально власти США предлагали вернуть дачи в обмен на разрешение о возобновлении строительства консульства в Санкт-Петербурге, однако позднее от этих планов решили отказаться, пишет издание.

Источник: ИТАР-ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Администрация президента США Дональда Трампа склоняется к возобновлению доступа россиян к загородным комплексам российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. С таким утверждением выступила газета The Washington Post.

Оно указывает, что «администрация Трампа первоначально предложила возвращение этой собственности российской стороне в обмен на разрешение возобновить строительство консульства США в Санкт-Петербурге». Вместе с тем, по сведениям издания,

«госсекретарь США Рекс Тиллерсон в прошлом месяце довел до сведения российских дипломатов, что возвращение дач больше не зависит от строительства консульства».

Других подробностей по поводу возможного решения американского правительства по поводу российской дипсобственности газета не приводит, напоминая лишь последовательность событий, произошедших с момента принятия решения прежней администрации о закрытии доступа россиянам к упомянутым объектам.

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Как заявил в среду помощник президента России Юрий Ушаков, Москва рассчитывает, что Вашингтон скорректирует решения по санкциям против российской собственности. По его словам, «без соответствующей реакции эти шаги (американской стороны по введению санкций против собственности РФ. — Прим. корр.) не останутся». Ушаков напомнил о принципе взаимности, которому РФ намерена следовать в этом и других аналогичных вопросах. По его словам, одновременно Кремль учитывает и сегодняшнюю внутриполитическую ситуацию в США.

29 декабря 2016 года Вашингтон ввел санкции в отношении Москвы в связи с приписываемыми ей хакерскими атаками на американские политические институты. На основании решений занимавшего тогда пост президента США Барака Обамы были введены санкции против ФСБ России и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ и высшего руководства ГУ. Кроме того, Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым было предложено покинуть США до 2 января.

Власти США также закрыли для россиян доступ на загородные комплексы российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Как отметила тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, базы использовались для отдыха дипломатов и их семей.

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