Вячеслав Шпорт поздравил жителей Хабаровского края с Международным днем защиты детей

«В крае успешно работают социальные программы дошкольного образования, модернизируется школьная система, создаются условия, чтобы наши дети не только получали качественное образование, но и развивали свои творческие способности, отдыхали, занимались спортом», — отметил Вячеслав Шпорт. Кроме того, он напомнил, что 1 июня — это еще и начало больших летних каникул. В этом году в лагерях смогут отдохнуть 80 тысяч детей. На проведение оздоровительной кампании 2017 года выделено около 700 миллионов рублей. «Уверен, что вместе мы обеспечим нашим детям достойное настоящее и успешное будущее! Мы в ответе за них и обязаны помочь им быть счастливыми. Пусть в каждой семье, в каждом доме царят любовь, уют, благополучие и счастье», — добавил губернатор края.