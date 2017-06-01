Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
7 фраз, которые нельзя говорить человеку с эректильной дисфункцией
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
У детей Сандры Буллок появился отец
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
15Happy Birthday, Mr. President
12Воспоминания Набережной Круазет
14Последствия урагана в Москве
04:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Вячеслав Шпорт поздравил жителей Хабаровского края с Международным днем защиты детей

Глава региона Вячеслав Шпорт поздравил местных жителей с Международным днем защиты детей. Он также подчеркнул, что в Хабаровском крае обеспечению их прав уделяется особое внимание, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В крае успешно работают социальные программы дошкольного образования, модернизируется школьная система, создаются условия, чтобы наши дети не только получали качественное образование, но и развивали свои творческие способности, отдыхали, занимались спортом», — отметил Вячеслав Шпорт. Кроме того, он напомнил, что 1 июня — это еще и начало больших летних каникул. В этом году в лагерях смогут отдохнуть 80 тысяч детей. На проведение оздоровительной кампании 2017 года выделено около 700 миллионов рублей. «Уверен, что вместе мы обеспечим нашим детям достойное настоящее и успешное будущее! Мы в ответе за них и обязаны помочь им быть счастливыми. Пусть в каждой семье, в каждом доме царят любовь, уют, благополучие и счастье», — добавил губернатор края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Жители Хора не отдают детей в сад из-за плесени и гнилых полов
Минобороны назвало возможную причину катастрофы Ту-154
Американские сенаторы предложили расширить санкции против России
МЧС выпустило штормовое предупреждение для 22 субъектов России
«Аэрофлот» планирует использовать беспилотники
WP: Трамп склоняется к возврату РФ загородных комплексов в США
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
В Сирии коалиция ликвидировала создателя интернет-портала ИГ
Спорт
Обменять Овечкина практически невозможно После очередной неудачи «Вашингтона» за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Сбербанк планирует выдавать ипотеку за один день
Московские власти: реновация не обрушит цены на жилье
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь