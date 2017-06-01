Вижевитова вышла c больничного на работу в правительство Омской области

В своем комментарии заместитель главы региона заявила, что еще несколько дней намерена закрывать больничный. А с понедельника Татьяна Вижевитова выйдет на работу.
Не исключено, что у чиновницы, курирующей социальный сектор, поменяется круг обязанностей или даже место работы. Об этом рассказала сама
— Был разговор с губернатором. Работа для меня найдется. Кроме этого, есть еще предложения. В первые рабочие дни определим направления и спектр моих обязанностей, — цитирует Вижевитову «Новый Омск».
Отметим, что Татьяна Вижевитова внезапно ушла на больничный в ноябре 2016 года. Сообщалось, что зампреда хотели «зачистить» из облправительства, но после ее ухода, эти намерения