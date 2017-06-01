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07:47 (мск), источник: Om1.ru

Вижевитова вышла c больничного на работу в правительство Омской области

Вице-губернатор лечилась с ноября прошлого года.

Вице-губернатор Омской области Татьяна Вижевитова вышла на работу с 30 мая. Чиновница с ноября прошлого года находилась на больничном.

В своем комментарии заместитель главы региона заявила, что еще несколько дней намерена закрывать больничный. А с понедельника Татьяна Вижевитова выйдет на работу.

Не исключено, что у чиновницы, курирующей социальный сектор, поменяется круг обязанностей или даже место работы. Об этом рассказала сама вице-губернатор.

 — Был разговор с губернатором. Работа для меня найдется. Кроме этого, есть еще предложения. В первые рабочие дни определим направления и спектр моих обязанностей, — цитирует Вижевитову «Новый Омск».

Отметим, что Татьяна Вижевитова внезапно ушла на больничный в ноябре 2016 года. Сообщалось, что зампреда хотели «зачистить» из облправительства, но после ее ухода, эти намерения как-то поугасли.

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