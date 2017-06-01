В Новосибирске назначили нового начальничка Сибирского главного управления ЦБ РФ
Николай Морев проработал в системе Банка России более 20 лет, рассказали в
Николай Морев проработал в системе Банка России более 20 лет, рассказали в
В Новосибирске назначили нового начальничка Сибирского главного управления ЦБ РФ, об этом сообщает
С 13 июня начальником Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначен Николай Морев.
Николай Морев родился 20 февраля 1969 года, в 1995 году окончил Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
Стаж работы в системе Банка России — более 21 года. В период с 1996 по 2001 годы занимал должности в юридической службе Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Омской области, с 2001 по 2013 год — руководящие должности в
Женат, воспитывает сына и дочь.