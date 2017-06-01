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07:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске назначили нового начальничка Сибирского главного управления ЦБ РФ

Николай Морев проработал в системе Банка России более 20 лет, рассказали в пресс-службе банка.

В Новосибирске назначили нового начальничка Сибирского главного управления ЦБ РФ, об этом сообщает пресс-служба банка.

С 13 июня начальником Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначен Николай Морев.

Николай Морев родился 20 февраля 1969 года, в 1995 году окончил Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Стаж работы в системе Банка России — более 21 года. В период с 1996 по 2001 годы занимал должности в юридической службе Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Омской области, с 2001 по 2013 год — руководящие должности в расчетно-кассовых центрах в Омской области. С 2014 года работал заместителем начальника Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Омской области, а после реорганизации территориальной сети Банка России — заместителем управляющего Отделением по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации. В марте 2016 года был назначен управляющим Отделением по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Женат, воспитывает сына и дочь.

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