В Новосибирске назначили нового начальничка Сибирского главного управления ЦБ РФ, об этом сообщает пресс-служба банка.

С 13 июня начальником Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначен Николай Морев.

Николай Морев родился 20 февраля 1969 года, в 1995 году окончил Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Стаж работы в системе Банка России — более 21 года. В период с 1996 по 2001 годы занимал должности в юридической службе Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Омской области, с 2001 по 2013 год — руководящие должности в расчетно-кассовых центрах в Омской области. С 2014 года работал заместителем начальника Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Омской области, а после реорганизации территориальной сети Банка России — заместителем управляющего Отделением по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации. В марте 2016 года был назначен управляющим Отделением по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Женат, воспитывает сына и дочь.