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07:12 (мск), источник: Om1.ru

Назаров полетел в Санкт-Петербург на экономический форум

Губернатор Омской области расскажет о развитии социального предпринимательства.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 1 июня, губернатор Омской области Виктор Назаров улетел в Северную столицу на XXI Петербургский международный экономический форум.

Сообщается, что глава региона намерен подписать ряд соглашений, а также расскажет об опыте развития социального предпринимательства.

Далее 2 июня Виктор Назаров примет участие в пленарном заседании с участием президента России Владимира Путина.

Отметим, что в форуме примут участие 12 тысяч участников из 133 стран мира на площадке «Экспофорума». В нынешнем году основное внимание будет уделено развития российской экономики.

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