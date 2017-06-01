Назаров полетел в Санкт-Петербург на экономический форум

Сегодня, 1 июня, губернатор Омской области Виктор Назаров улетел в Северную столицу на XXI Петербургский международный экономический форум.

Сообщается, что глава региона намерен подписать ряд соглашений, а также расскажет об опыте развития социального предпринимательства.

Далее 2 июня Виктор Назаров примет участие в пленарном заседании с участием президента России Владимира Путина.

Отметим, что в форуме примут участие 12 тысяч участников из 133 стран мира на площадке «Экспофорума». В нынешнем году основное внимание будет уделено развития российской экономики.