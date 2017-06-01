Ирек Ялалов рассказал, почему на улицах Уфы отключают свет

В последние дни на некоторых дорогах башкирской столицы начали отключать фонари, перестали работать светофоры. По словам, главы Уфы за последние шесть лет городу пришлось изрядно потратиться на обновление энергетического хозяйства: опоры электропередач, трансформаторные подстанции, фонари.

— В отличие от муниципалитета, который готов ждать годами, когда ему выплатят долги, ресурсоснабжающие компании работают жестко — за просрочки платежей, что естественно, они ограничивают подачу ресурсов, — рассказал Ирек Ялалов в интервью на телеканале «Вся Уфа».

Но, по его словам, энергетики все же «перестарались»: под отключение попали и светофоры. Хотя позже они все-таки заработали.