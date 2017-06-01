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08:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Ирек Ялалов рассказал, почему на улицах Уфы отключают свет

По его словам, «перестарались» энергетики.

В последние дни на некоторых дорогах башкирской столицы начали отключать фонари, перестали работать светофоры. По словам, главы Уфы за последние шесть лет городу пришлось изрядно потратиться на обновление энергетического хозяйства: опоры электропередач, трансформаторные подстанции, фонари.

— В отличие от муниципалитета, который готов ждать годами, когда ему выплатят долги, ресурсоснабжающие компании работают жестко — за просрочки платежей, что естественно, они ограничивают подачу ресурсов, — рассказал Ирек Ялалов в интервью на телеканале «Вся Уфа».

Но, по его словам, энергетики все же «перестарались»: под отключение попали и светофоры. Хотя позже они все-таки заработали.

— Этот момент уже урегулирован. Мы договорились впредь, что безопасность дорожного движения должна обеспечиваться в первую очередь, — заверил сити-менеджер.

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