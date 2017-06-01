Куйвашев рассказал единороссам о будущем Екатеринбурга

О том, что Куйвашев пообещал жителям областного центра, зачем Екатеринбургу нужна выставка «Экспо-2025» и как «Единая Россия» относится к потешным кандидатам, — в материале «УралПолит. Ру».
Первой на сцену «Урала» вышла женщина, спевшая единороссам воодушевляющую песню о границе двух материков. Зрителям выступление понравилось: многие хлопали в ладоши. Затем им представили самого Евгения Куйвашева и его соперника на праймериз — секретаря регионального отделения Виктора Шептия. Глава региона появился в неизменном синем костюме, а партийный лидер на этот раз предпочел черный. На авансцене поставили ящик: туда через ассистенток можно было передать вопросы, для которых зрителям раздали специальные бланки.
«Евгений Куйвашев — будущий кандидат, которого мы 10 июня выдвинем на конференции», — безапелляционно заявил Шептий. «За три недели мы однозначно убедились, что встречи делают программу богаче», — подвел он итоги подготовки к праймериз. Сам Куйвашев традиционно начал с фразы о том, что доверие президента оказано не только ему, но и его команде. Кратко подведя итоги предыдущего срока и представив программу «Пятилетка развития», он пообещал уделять особое внимание Екатеринбургу.
Основную роль в развитии города должны сыграть прорывные проекты, считает и. о. губернатора: к таковым он отнес чемпионат мира по футболу, «Иннопром» и «Экспо-2025». Пользуясь случаем, Куйвашев извинился за неудобства, причиненные реконструкцией в районе Центрального стадиона. «Экспо» же нужно провести, «чтобы Екатеринбург стал достойной площадкой для ведения бизнеса, для других мероприятий, чтобы люди ехали и оставляли свои деньги», заявил он. Дополнительным стимулом станет и юбилей города.
Глава региона признал, что «Екатеринбург вырастает из своих рамок» и требует нового подхода в отношениях с городами-спутниками.
В качестве примера он привел запуск скоростного трамвая в Верхнюю Пышму. Куйвашев пообещал также построить трамвайную ветку в Академический и присвоить ему статус района. Чтобы решить транспортную проблему в целом, нужно учитывать мнение горожан, сказал он. «Транспорт для людей, а не люди для решения проблем транспортных предприятий», — провозгласил Куйвашев.
Первый вопрос из зала был о том, кого единороссы считают достойным соперником. Виктор Шептий назвал «спорным» тезис «Выборы — это цирк, и мне хочется в нем участвовать», выдвинутый художницей Лени Сморагдовой. По мнению Шептия, кандидат должен иметь программу, «написанную не в тиши кабинетов, а обсужденную всенародно», сильную и опытную команду и поддержку серьезной партии. «Уверен, что парламентские партии выдвинут кандидатов. У нас все будет нормально», — прогнозирует он.
Представитель фонда «Чернобыль» Станислав Шахалов попросил освободить инвалидов от транспортного налога, возродить центр социальной реабилитации жертв радиационных катастроф и положить конец перебоям с медикаментами. «Чернобыльцев бросать нельзя», — произнес он со слезами в голосе. Евгений Куйвашев заверил, что областной закон о налоге соответствует федеральному, и предположил, что реабилитацию чернобыльцев передали в другие структуры. «Не будет ни один человек убирать полезные вещи», — заступился он за оптимизаторов.
Дмитрий Путилов из Кировского района огорошил кандидатов вопросом о том, что в случае победы представителя «Единой России» выиграют славяне. «На этот вопрос мне [вице-губернатор Александр] Высокинский поможет ответить», — пошутил Евгений Куйвашев, вызвав смех в зале. Он заявил, что в области нет межнациональных конфликтов, и призвал «демонстрировать российскую идентичность, а не русскую».
Главе региона задавали и более частные вопросы.
Говоря о благоустройстве и развитии городской среды, Куйвашев отметил роль жителей.
«Ремонтировали дворы, а платить за содержание некому», — посетовал он. Критику в адрес фонда капремонта и. о. губернатора счел слишком жесткой, указав, что он регулярно публикует отчеты. Впрочем, Куйвашев не против сделать фонд еще более прозрачным, «если контроль не будет мешать работе».
Предложение проректора УрГПУ Светланы Минюровой закреплять учителей в небольших городах и селах путем целевого обучения и повышенного соцпакета поддержки не нашло. Руководитель области считает, что люди пойдут работать в школы и без этого. Куйвашев не дал и гарантии, что в Северке, Горном Щите и на Изоплите появится газ. Для этого нужно учесть возможности газовиков, сказал он.
Депутат Госдумы Андрей Альшевских походатайствовал о наградах для членов экипажа самолета, которые накануне спасли ребенка после сердечного приступа. Глава региона пообещал сделать это в кратчайшие сроки. Вопрос Альшевских стал последним положенным по регламенту, но Куйвашев ответил еще нескольким единороссам и принял письменные наказы избирателей.