Куйвашев рассказал единороссам о будущем Екатеринбурга

О том, что Куйвашев пообещал жителям областного центра, зачем Екатеринбургу нужна выставка «Экспо-2025» и как «Единая Россия» относится к потешным кандидатам, — в материале «УралПолит. Ру». Первой на сцену «Урала» вышла женщина, спевшая единороссам воодушевляющую песню о границе двух материков. Зрителям выступление понравилось: многие хлопали в ладоши. Затем им представили самого Евгения Куйвашева и его соперника на праймериз — секретаря регионального отделения Виктора Шептия. Глава региона появился в неизменном синем костюме, а партийный лидер на этот раз предпочел черный. На авансцене поставили ящик: туда через ассистенток можно было передать вопросы, для которых зрителям раздали специальные бланки. «Евгений Куйвашев — будущий кандидат, которого мы 10 июня выдвинем на конференции», — безапелляционно заявил Шептий. «За три недели мы однозначно убедились, что встречи делают программу богаче», — подвел он итоги подготовки к праймериз. Сам Куйвашев традиционно начал с фразы о том, что доверие президента оказано не только ему, но и его команде. Кратко подведя итоги предыдущего срока и представив программу «Пятилетка развития», он пообещал уделять особое внимание Екатеринбургу. Основную роль в развитии города должны сыграть прорывные проекты, считает и. о. губернатора: к таковым он отнес чемпионат мира по футболу, «Иннопром» и «Экспо-2025». Пользуясь случаем, Куйвашев извинился за неудобства, причиненные реконструкцией в районе Центрального стадиона. «Экспо» же нужно провести, «чтобы Екатеринбург стал достойной площадкой для ведения бизнеса, для других мероприятий, чтобы люди ехали и оставляли свои деньги», заявил он. Дополнительным стимулом станет и юбилей города.

Глава региона признал, что «Екатеринбург вырастает из своих рамок» и требует нового подхода в отношениях с городами-спутниками.

В качестве примера он привел запуск скоростного трамвая в Верхнюю Пышму. Куйвашев пообещал также построить трамвайную ветку в Академический и присвоить ему статус района. Чтобы решить транспортную проблему в целом, нужно учитывать мнение горожан, сказал он. «Транспорт для людей, а не люди для решения проблем транспортных предприятий», — провозгласил Куйвашев. Первый вопрос из зала был о том, кого единороссы считают достойным соперником. Виктор Шептий назвал «спорным» тезис «Выборы — это цирк, и мне хочется в нем участвовать», выдвинутый художницей Лени Сморагдовой. По мнению Шептия, кандидат должен иметь программу, «написанную не в тиши кабинетов, а обсужденную всенародно», сильную и опытную команду и поддержку серьезной партии. «Уверен, что парламентские партии выдвинут кандидатов. У нас все будет нормально», — прогнозирует он. Представитель фонда «Чернобыль» Станислав Шахалов попросил освободить инвалидов от транспортного налога, возродить центр социальной реабилитации жертв радиационных катастроф и положить конец перебоям с медикаментами. «Чернобыльцев бросать нельзя», — произнес он со слезами в голосе. Евгений Куйвашев заверил, что областной закон о налоге соответствует федеральному, и предположил, что реабилитацию чернобыльцев передали в другие структуры. «Не будет ни один человек убирать полезные вещи», — заступился он за оптимизаторов. Дмитрий Путилов из Кировского района огорошил кандидатов вопросом о том, что в случае победы представителя «Единой России» выиграют славяне. «На этот вопрос мне [вице-губернатор Александр] Высокинский поможет ответить», — пошутил Евгений Куйвашев, вызвав смех в зале. Он заявил, что в области нет межнациональных конфликтов, и призвал «демонстрировать российскую идентичность, а не русскую». Главе региона задавали и более частные вопросы.

Говоря о благоустройстве и развитии городской среды, Куйвашев отметил роль жителей.