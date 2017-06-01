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08:38 (мск), источник: Nakanune.ru

Мэрия Екатеринбурга: Весь муниципальный транспорт выйдет на маршруты в полном объеме, несмотря на нововведения 1 июня

В мэрии Екатеринбурга прокомментировали ситуацию относительно ввода в действие положений федерального закона, запрещающих с 1 июня 2017 года водителям с иностранными правами работать по найму. Там заверили, что муниципальный общественный транспорт выйдет на маршруты в полном объеме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, при необходимости ЕМУП «МОАП» готово усилить направления, на которых работают частные перевозчики. Как заявил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Федотов, в муниципальных предприятиях МОАП и ТТУ на сегодняшний день все водители имеют водительские удостоверения российского образца.

«Весь муниципальный транспорт выйдет в полном объеме. Что касается частников, то были проведены встречи с руководителями компаний-перевозчиков, где проговаривалась готовность к такой ситуации. Руководители заверили, что ситуация находится под контролем. Мы сейчас мониторим ситуацию. Если у нас останутся маршруты, которые не обслуживаются, будем помогать силами МОАП», — пообещал Федотов.

Он отметил, что договоры с новыми перевозчиками с жесткими санкциями должны начать работать с 1 июля 2017 года.

«Это как раз и приведет к строжайшему порядку в сфере общественного транспорта: все водители будут обладать водительским удостоверением РФ, а сами подвижные составы будут придерживаться графика перевозок. Для этого мы создаем специальный центр управления перевозками, который в автоматическом режиме будет это контролировать», — добавил глава транспортного комитета.

Напомним, ранее стало известно, что мэрия Екатеринбурга готова потратить 12,5 млн рублей на новое исследование транспортной инфраструктуры в столице Среднего Урала. Источником финансирования станет местный бюджет.

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