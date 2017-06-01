Бывший банкир вместо Минспорта трудоустроился в ПАИЖК

Господин Яремченко — профессиональный банкир. Он работал в «Пермкомбанке» и КБ «Дзержинский». В 1999 году руководил отделом по развитию клиентской базы пермского филиала ОАО «Альфа-Банк», затем стал директором филиала ОАО КБ «СДМ-Банк». С 2004 по 2006 год возглавлял филиал ОАО «АКБ “Московский деловой мир”». С 2008 по 2013 год являлся управляющим пермским филиалом «Газпромбанка». В феврале 2013 года перешел в «Связь-Банк», первоначально занимал должность руководителя регионального проекта департамента сети, в июле 2013 года был назначен управляющим пермским филиалом. В последнее время господин Яремченко являлся председателем департамента макроэкономики администрации губернатора Пермского края.



Ранее «Ъ» сообщал, что бывший банкир неофициально работал в краевом Минспорта — курировал отношения с профессиональными спортклубами. Предполагалось, что после всех согласований, он выйдет на должность замминистра спорта. Но этого не произошло.



До этого момента исполнял обязанности гендиректора ПАИЖК Александр Кузнецов, замгендиректора АО. Он считался соратником бывшего гендиректора ПАИЖК, а ныне первого вице-спикера гордумы Перми Дмитрия Малютина. Господин Малютин уволился из ПАИЖК минувшей осенью, после занятия высокого поста в думе.



АО «ПАИЖК» было создано в 2005 году на базе Пермского областного ипотечного фонда. Учредителем агентства выступает краевое министерство строительства и ЖКХ. Размер уставного капитала составляет 1,104 млрд руб. ПАИЖК является региональным оператором федеральной ипотечной программы в Перми и Пермском крае. Также через агентство реализуется система мер поддержки обманутых дольщиков и завершения строительства проблемных объектов. Выручка общества от основной деятельности за 2015 год составляет 154 млн млн руб., Выручка общества от основной деятельности за 2015 год составляет 154 млн млн руб., По данным официального сайта агентства, на сегодняшний день ПАИЖК является крупнейшим в Перми и Пермском крае ипотечным оператором по сопровождению закладных, на обслуживании агентства находится больше 4 тыс. закладных.



«В ближайшее время в рамках поручения главы Прикамья ПАИЖК становится ключевым элементом системы поддержки участников долевого строительства в крае. Соответственно, опыт Яремченко должен помочь сделать систему государственной поддержки более прозрачной и сбалансированной», пояснил министр строительства и ЖКХ Михаил Сюткин.