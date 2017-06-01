Самарская делегация во главе с губернатором примет участие в работе ПМЭФ-2017
В четверг, 1 июня, откроется ХХI Петербургский международный экономический форум. Традиционно Самарская область проявляет высокую активность на площадках ПМЭФ.
В четверг, 1 июня, откроется ХХI Петербургский международный экономический форум. Традиционно Самарская область проявляет высокую активность на площадках ПМЭФ.
Участие в ПМЭФ дает уникальную возможность обсудить с политиками, представителями крупнейших корпораций и ведущими экспертами ключевые экономические вопросы, глобальные проекты, а также привлечь на территорию инвесторов. Так, в 2016 г. году на юбилейном форуме подписали соглашений и контрактов более чем на 1 трлн рублей.
Президент России Владимир Путин, приветствуя участников ПМЭФ-2017, отметил, что за 20 лет форум серьезно укрепил свой авторитет: «Он стал признанной дискуссионной площадкой мирового уровня, открытой для прямого заинтересованного диалога участников по актуальным вопросам современности».
Самарская область всегда проявляет высокую активность на площадках ПМЭФ — деловые встречи проходят в режиме
Отметим, что Николай Меркушкин — один из самых востребованных глав регионов на Петербургском экономическом форуме. С инициативой о проведение деловых встреч к нему обращаются как руководители госкорпораций, так и представители частного бизнеса, заинтересованные в развитии и углублении отношений с губернией. В 2016 г. глава региона провел переговоры и подписал соглашения с президентом ПАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым, президентом — председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом, президентом НК «Роснефть» Игорем Сечиным.