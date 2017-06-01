Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Песков отреагировал на слова критики его дочери о мэре Москвы
Тихоокеанский флот РФ получит уникальное новое оружие
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Глава космической компании США заявил о пришельцах на Земле – СМИ
СМИ: боец ВСУ боялся сказать о Буке сбившем Боинг
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
СМИ: депутат Рады рассказал об очагах напряжения в Херсоне
СМИ: боец ВСУ боялся сказать о Буке сбившем Боинг
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
12Воспоминания Набережной Круазет
09:34 (мск), источник: ТАСС

Мэр Новосибирска опасается повторения конфликта с подрядчиком при строительстве 4-го моста

После строительства третьего моста через Обь мэрия второй год судится с ОАО «Сибмост», требующим дополнительные 2,5 млрд рублей за работу.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предостерег от повторения ситуации с подрядчиком строительства третьего моста через Обь при реализации проекта четвертого. Мэрия второй год судится с ОАО «Сибмост», требующим дополнительные 2,5 млрд рублей за работу.

«Не хотелось бы, чтобы повторялась ситуация, которая была при строительстве Бугринского моста: подписали документы, и вдруг появляется желание получить еще денег. Очень бы не хотелось, чтобы подобная история повторялась по завершении таких объектов, как мостовые переходы», — заявил Локоть журналистам.

Мэр также сообщил, что на муниципалитет ляжет большая работа по подготовке площадки для строительства четвертого моста, в первую очередь связанная расселением домов в зоне мостового перехода.

Читайте также
4 млрд рублей необходимы на расселение людей для строительства моста

Накануне правительство Новосибирской области сообщило о том, что проект получает федеральный грант в размере около 26 млрд рублей (около 75% стоимости моста). Такое решение было принято на прошедшем 30 мая в Москве заседании правительственной комиссии по транспорту под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича.

Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега, он позволит значительно разгрузить существующие переправы. Проект предполагает строительство транспортных развязок на двух берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь».

На сегодняшний день стоимость проекта определена в размере 40,6 млрд рублей с учетом НДС и дохода концессионера. На строительно-монтажные работы заложено 30,5 млрд рублей без НДС. Стоимость подготовительных работ — 3,8 млрд рублей — будет оплачена из бюджета региона. Под снос в месте строительства попадает 360 объектов, 81 из них — жилые здания.

Иск Сибмоста

Компания «Сибмост» обратилась в суд с требованием взыскать 2 млрд рублей с мэрии Новосибирска еще в декабре 2014 года. Этот иск впоследствии удовлетворен не был. Позднее компания вновь инициировала судебные разбирательства, обратившись с иском о взыскании 1,5 млн рублей неустойки, а потом увеличила сумму исковых требований до 2,5 млрд рублей. Арбитражный суд Новосибирской области отказал «Сибмосту» в удовлетворении иска, однако суд апелляционной инстанции удовлетворил жалобу компании и отправил дело на новое рассмотрение. В настоящее время подана кассационная жалоба.

Аргументируя свою позицию в суде, представители «Сибмоста» заявили, что заказчик, которым выступило МКУ «Управление дорожного хозяйства», своевременно не предоставил земельные участки, поскольку попадавшие в зону строительства жилые дома не были расселены вовремя. Это привело к значительному увеличению сроков и стоимости работ. Компания понесла убытки, связанные с выполнением собственных обязательств перед коллективом, из-за изменения сроков выполнения строительно-монтажных работ, перед кредиторами, субподрядчиками и бюджетами всех уровней и внебюджетными государственными фондами. Сумма убытков была оценена в 2,5 млрд рублей.

В свою очередь представители ответчика заявили, что в деле отсутствуют материалы, доказывающие сам факт убытков. Кроме того, согласно условиям контракта, заказчик должен был рассчитываться с «Сибмостом» до конца 2014 года, и, независимо от того, выросли ли цены, подрядчик получил бы к этому времени только сумму, изначально установленную контрактом.

Строительство вантового арочного моста через реку Обь стоимостью 14,8 млрд рублей по контракту началось в 2010 году. Комплекс включает в себя сам мост, длина руслового пролета которого составляет 380 м, две транспортные развязки и четыре пешеходных виадука. Длина моста с подъездными путями составляет 5,48 км. Движение по нему открылось 8 октября 2014 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Александр Новак: прогнозы — дело неблагодарное
Минобороны назвало возможную причину катастрофы Ту-154
Американские сенаторы предложили расширить санкции против России
Кудрин: нефтяной сектор РФ должен быть приватизирован
«Аэрофлот» планирует использовать беспилотники
WP: Трамп склоняется к возврату РФ загородных комплексов в США
Коалиция США ликвидировала создателя интернет-портала ИГ
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
Спорт
Обменять Овечкина практически невозможно После очередной неудачи «Вашингтона» за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь