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09:21 (мск), источник: dostup1.ru

Главу Миасса оштрафовали на 4 тыс. за игнорирование прокуратуры

Васьков оставил без внимания протесты на два постановления администрации и не предоставил прокурору для изучения ряд документов.

Суд оштрафовал главу Миасса (Челябинская область) на 4 тыс. рублей за невыполнение требований прокурора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В январе 2017 года прокурором города были принесены протесты на два постановления администрации городского округа, утверждающих административные регламенты. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления. Глава Миасса Геннадий Васьков не сообщил прокурору в установленный законом срок в письменном виде о результатах рассмотрения протестов», — сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Наталья Мамаева.

В отношении чиновника было возбуждено административное дело по статье 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом).

Кроме того, в январе 2017 года прокурор запрашивал для изучения ряд постановлений, изданных главой. Однако, в положенный срок документы в прокуратуру предоставлены не были. И на этот раз было возбуждено второе административное дело.

Постановлениями мирового судьи за каждое правонарушение Васькову назначен штрафа в размере 2 тыс. рублей.

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