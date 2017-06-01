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09:16 (мск), источник: СуперОмск

Омич возглавил управление Центробанка по Сибири

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назначила нового руководителя Сибирского главного управления ЦБ РФ.

Николай Морев приступит к своим обязанностям с 13 июня, ранее он возглавлял подразделение Центробанка по Красноярскому краю. Прежний начальник ГУ Ильшат Янгиров назначен на аналогичный пост в Центральном федеральном округе.

Николай Морев родился в 1969 году, закончил Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 1996 по 2001 годы работал в юридической службе управления Центробанка по Омской области, затем занимал руководящие должности в расчетно-кассовых центрах региона. В 2014 году стал замначальника омского управления, затем в 2016 году возглавил филиал в Красноярском крае.

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