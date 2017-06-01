Омич возглавил управление Центробанка по Сибири
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назначила нового руководителя Сибирского главного управления ЦБ РФ.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назначила нового руководителя Сибирского главного управления ЦБ РФ.
Николай Морев приступит к своим обязанностям с 13 июня, ранее он возглавлял подразделение Центробанка по Красноярскому краю. Прежний начальник ГУ Ильшат Янгиров назначен на аналогичный пост в Центральном федеральном округе.
Николай Морев родился в 1969 году, закончил Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 1996 по 2001 годы работал в юридической службе управления Центробанка по Омской области, затем занимал руководящие должности в