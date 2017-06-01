Председатель думы Сызрани Сергей Ананьев досрочно сложил свои полномочия

Председатель думы Сызрани Сергей Ананьев вчера досрочно сложил свои полномочия, став рядовым депутатом, пишет «Самарское обозрение».

С сегодняшнего дня, 1 июня, председатель думы Сызрани Сергей Ананьев по собственному желанию слагает с себя полномочия. Такое решение приняла вчера гордума, удовлетворив соответствующее заявление спикера.

Ни спикер, ни другие участники этого процесса не смогли детально пояснить причины такого решения. Более того, нет ясности и с тем, кто теперь займет место председателя думы, и даже — кто будет исполнять его обязанности до избрания нового.

Ананьев свои обязанности исполнял три с половиной года. Он был избран председателем думы 15 ноября 2013 г., после того как эту должность покинул Николай Лядин, выигравший конкурс на пост главы городского округа. Почти все это время спикер работал на освобожденной основе. Однако решением думы Сызрани от 29 марта в устав города внесены изменения, по которым спикер осуществляет свои полномочия уже на непостоянной основе. Также исключена статья о гарантиях спикеру.