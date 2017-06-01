Глава СКР Александр Бастрыкин направил ревизоров в Свердловскую область

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко, она проверит, как расследуется уголовное дело о халатности по факту нарушения прав жильцов в поселке Вересовка.

Напомним, 23 мая в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что жильцы многоквартирного дома в поселке Вересовка Первоуральского городского округа опасаются за его сохранность после реконструкции: несмотря на аварийное состояние дома, чиновники из местной администрации не переселили людей из других подъездов.

«Сотрудникам центрального аппарата предстоит проверить комплекс проведенных следственных действий, а также установить, дана ли своевременная оценка действиям должностных лиц администрации, в компетенцию которых входит обеспечение граждан достойными и безопасными условиями проживания и решение вопроса о признании дома, подъезд которого был разрушен, пригодным для дальнейшего проживания. Кроме того, будет проверено, какие меры приняты для расселения людей», — уточнила Светлана Петренко.

Напомним, дом, о котором идет речь, пострадал в результате взрыва бытового газа в 1995 году. История о разваливающемся аварийном доме в Свердловской области дошла до главы СКР Александра Бастрыкина. Именно он поручил провести проверку, итогом которой и стало уголовное дело.