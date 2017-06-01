Назаров за год сократил 200 чиновников в правительстве Омской области

Сегодня, 1 июня, глава аппарата губернатора Омской области Юрий Карючин на брифинге рассказал о сокращении числа чиновников в облправительстве. По его словам, за 2016 год сократили 200,5 ставок. И это не последние сокращения.

Юрий Карючин, руководитель аппарата губернатора Омской области:

— Вопрос оптимизации госслужащих находится на постоянном контроле губернатора Омской области. Мы занимаемся этим каждый год, начиная с 2013 года. В декабре 2015 года принято распоряжение, по которому сокращены 200,5 штатных единиц от общей численности госслужащих. Но нам есть куда стремиться.

Также руководитель ведомства признался, что не готов назвать число сокращенных членов регионального кабмина в 2017 года. Но намекнул, что планы грандиозные.

— Мы можем шашкой махнуть и сократить половину. Но надо подходить к решению этой проблемы взвешенно, — добавил Карючин.

При этом глава аппарата губернатора затруднился назвать сумму сэкономленных в бюджете денег от массовых сокращений.

Напомним, по распоряжению правительства России число госслужащих в органах региональной власти должно уменьшиться в текущем году не менее чем на 10 процентов. Ранее губернатор Назаров публично заявлял о том, что первыми под сокращение попадут неэффективные сотрудники.