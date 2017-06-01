Кумертау попал в десятку лучших моногородов России

Кумертау вошел в топ-10 лучших моногородов России, — сообщает издание «Башинформ».

На Петербургском экономическом форуме озвучили приятную для всех жителей Башкирии новость — город Кумертау, что на юге Башкирии, попал в десятку лучших моногородов Башкирии.

Напомним, что городу присвоили особую экономическую зону еще в январе 2017 года. По задумке правительства республики, господдержка поможет бизнесменам из Кумертау воплотить свои идеи в жизнь. В первую очередь программа рассчитана на малый и средний бизнес.

Глава Башкирии в свою очередь пообещал следить за работой территорий опережающего развития в ручном режиме.