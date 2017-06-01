Лукашенко решил передать в концессию месторождения нефти и платины
Эти объекты дополнили перечень месторождений, предлагаемых инвесторам для передачи в концессионное пользование, всего в списке позиций.
Эти объекты дополнили перечень месторождений, предлагаемых инвесторам для передачи в концессионное пользование, всего в списке позиций.
МИНСК, 1 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 196, который расширяет перечень месторождений, планируемых для передачи в концессию инвесторам.
Как отмечается в документе, текст которого опубликован на Национальном правовом портале, перечень пополнен за счет трех нефтяных месторождений: месторождение нефти «Морозовское» в Светлогорском районе,
Всего в перечень включены теперь 15 объектов, в том числе месторождения кварцевых песков в Лельчицком районе, доломита в Витебской области, а также так называемое «проявление благородных металлов» «Зуберово» в Столбцовском районе Минской области.
Как следует из материалов РУП «Научно-производственный центр по геологии» министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, несколько лет назад белорусские геологи выявили в кристаллическом фундаменте Беларуси породы, потенциально содержащие драгоценные металлы.
«Среди магматических комплексов к наиболее перспективным относятся русиновский, кореличский и аргеловщинский. В них впервые обнаружены минералы золота, серебра, платины и палладия — котульскит, мелонит, гессит, ленаит, петцит, сперрилит. Приоритетный интерес представляют графитоносные породы участка “Пуховщина”, в которых обнаружены значительные концентрации платиноидов (до 1,3 г/т) и золота (0,15 г/т) и участка “Зуберово”, где зафиксированы значительные содержания платиноидов», — говорится в материалах.
Морозовское месторождение нефти было открыто в 2016 году, оно крайне невелико по запасам: геологи оценивают их менее чем в 250 тысяч тонн.