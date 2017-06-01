Лукашенко решил передать в концессию месторождения нефти и платины

«Газпром»: цена на газ для Беларуси в 2017 году будет $132

Как отмечается в документе, текст которого опубликован на Национальном правовом портале, перечень пополнен за счет трех нефтяных месторождений: месторождение нефти «Морозовское» в Светлогорском районе, Южно-Оршанский нефтеперспективный участок, Южно-Копаткевичская нефтеперспективная структура.

Всего в перечень включены теперь 15 объектов, в том числе месторождения кварцевых песков в Лельчицком районе, доломита в Витебской области, а также так называемое «проявление благородных металлов» «Зуберово» в Столбцовском районе Минской области.

Как следует из материалов РУП «Научно-производственный центр по геологии» министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, несколько лет назад белорусские геологи выявили в кристаллическом фундаменте Беларуси породы, потенциально содержащие драгоценные металлы.

«Среди магматических комплексов к наиболее перспективным относятся русиновский, кореличский и аргеловщинский. В них впервые обнаружены минералы золота, серебра, платины и палладия — котульскит, мелонит, гессит, ленаит, петцит, сперрилит. Приоритетный интерес представляют графитоносные породы участка “Пуховщина”, в которых обнаружены значительные концентрации платиноидов (до 1,3 г/т) и золота (0,15 г/т) и участка “Зуберово”, где зафиксированы значительные содержания платиноидов», — говорится в материалах.