Навстречу безвизу. Польша вводит для украинцев плату за рабочую визу

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Правительство Польши решило создать список находящихся в стране иностранцев и ввести плату за процедуру оформления рабочих виз для украинцев с 2018 года — каждое заявление обойдется в 30 злотых (около 7 долларов), сообщает «Польское радио».

«Rzeczpospolita информирует о правительственной реформе привлечения работников с востока. Изменения предусматривают, что процедура получения визы для работника из Украины, Белоруссии, России, Грузии, Молдавии и Армении не будет бесплатной. С 1 января 2018 каждое заявление будет стоить 30 злотых, примерно 7 долларов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из основных целей реформы является создание эффективной системы контроля работников с востока, прибывающих в Польшу. Легальность трудоустройства должны проверять Пограничная служба, Государственная инспекция труда и Учреждение социальных страхований.

В свою очередь Gazeta Polska пишет, что с июня начинает действовать безвизовый режим между Украиной и ЕС — «значит, нам надо позаботиться о том, чтобы именно Польша стала той страной, которая в борьбе за человеческий капитал победит Западную Европу».