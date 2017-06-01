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10:29 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Прокуратура Новосибирска примет жалобы предпринимателей на чиновников

6 июня пройдёт Всероссийский день приёма предпринимателей.

Прокуратора Новосибирска будет осуществлять приём жалоб предпринимателей по адресу Каменская, 20а. «Предприниматели могут обратиться с претензиями на работу органов госконтроля (надзора) и муниципального контроля, а также на действия органов государственной власти и местного самоуправления», — сообщают в пресс-центре прокуратуры Новосибирской области.

Они также могут пожаловаться на соблюдение их прав на своевременную оплату выполненных работ по муниципальным и госконтрактам.

Комментарии
1
Эдуард К.
В первый раз что ли?! Как- будто это что-то изменит (для предпринимателей). Чиновник всегда прав! Бред какой-то- "день приема предпринимателей"...должен быть год приема предпринимателей. Очередная показуха.
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