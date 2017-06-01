Прокуратура Новосибирска примет жалобы предпринимателей на чиновников

Прокуратора Новосибирска будет осуществлять приём жалоб предпринимателей по адресу Каменская, 20а. «Предприниматели могут обратиться с претензиями на работу органов госконтроля (надзора) и муниципального контроля, а также на действия органов государственной власти и местного самоуправления», — сообщают в пресс-центре прокуратуры Новосибирской области.

Они также могут пожаловаться на соблюдение их прав на своевременную оплату выполненных работ по муниципальным и госконтрактам.