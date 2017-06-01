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10:38 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Тимошенко попросила прощения у политиков и всех, «кого обидела»

Юлия Тимошенко, выступая на шестом национальном молитвенном завтраке в столице, отметила, что «надо больше любить друг друга, больше доверять друг другу и больше сотрудничать друг с другом».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко попросила прощения у политиков, выступая на молитвенном завтраке в Киеве в четверг.

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Тимошенко сообщила, что недавно на телевидении у нее был «тяжелый эфир» с лидером крупнейшей в парламенте фракции «Блок Петра Порошенко» Артуром Герасимовым, в ходе которого наблюдалась «схватка» политиков. После этого Тимошенко заявила, что просит у него прощения за эту дискуссию, и также у всех, кого могла обидеть.

«Я хочу сделать шаг и сказать, что нам надо больше любить друг друга, больше доверять друг другу и больше сотрудничать друг с другом. Я хочу попросить прощения, если обидела Артура Герасимова или кого-либо в этом в зале, в Украине, и хочу пожать ему руку», — сказала Тимошенко, подошла к Герасимову и обняла его. Выступление Тимошенко транслировал телеканал «112 Украина».

На молитвенный завтрак в центре Киева в четверг собрались политики и руководство страны, в том числе спикер парламента Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, также ожидается выступление Порошенко. Руководство собирается на молитвенный завтрак уже в шестой раз, чтобы помолиться за мир в стране, эту традицию власти ввели на фоне конфликта в Донбассе.

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