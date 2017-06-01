Тимошенко попросила прощения у политиков и всех, «кого обидела»

Тимошенко сообщила, что недавно на телевидении у нее был «тяжелый эфир» с лидером крупнейшей в парламенте фракции «Блок Петра Порошенко» Артуром Герасимовым, в ходе которого наблюдалась «схватка» политиков. После этого Тимошенко заявила, что просит у него прощения за эту дискуссию, и также у всех, кого могла обидеть.

«Я хочу сделать шаг и сказать, что нам надо больше любить друг друга, больше доверять друг другу и больше сотрудничать друг с другом. Я хочу попросить прощения, если обидела Артура Герасимова или кого-либо в этом в зале, в Украине, и хочу пожать ему руку», — сказала Тимошенко, подошла к Герасимову и обняла его. Выступление Тимошенко транслировал телеканал «112 Украина».