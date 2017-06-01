Академический получит статус района Екатеринбурга

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев предложил придать Академическому статус самостоятельного района уральской столицы. Об этом он заявил 31 мая на встрече с секретарями местных и первичных отделений политической партии «Единая Россия» Екатеринбурга, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики региона.

В результате Академический станет 8 районом столицы Урала. Сейчас на его территории проживает более 100 тысяч человек. Там создается комплексная инфраструктура, проектируется трамвайная линия, которая соединит микрорайон с юго-западной частью Екатеринбурга.

«Считаю логичным придать Академическому статус самостоятельного городского района», — отметил Евгений Куйвашев.

Следует отметить, что ранее представители горадминистрации заявляли, что намерены завершить все формальности для создания восьмого административного района к началу следующего десятилетия.