Академический получит статус района Екатеринбурга
Восьмого по счету.
Восьмого по счету.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев предложил придать Академическому статус самостоятельного района уральской столицы. Об этом он заявил 31 мая на встрече с секретарями местных и первичных отделений политической партии «Единая Россия» Екатеринбурга, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики региона.
В результате Академический станет 8 районом столицы Урала. Сейчас на его территории проживает более 100 тысяч человек. Там создается комплексная инфраструктура, проектируется трамвайная линия, которая соединит микрорайон с
«Считаю логичным придать Академическому статус самостоятельного городского района», — отметил Евгений Куйвашев.
Следует отметить, что ранее представители горадминистрации заявляли, что намерены завершить все формальности для создания восьмого административного района к началу следующего десятилетия.
Академический является крупнейшим в России проектом комплексного освоения территории при создании