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10:47 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Академический получит статус района Екатеринбурга

Восьмого по счету.

Источник: УралИнформБюро

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев предложил придать Академическому статус самостоятельного района уральской столицы. Об этом он заявил 31 мая на встрече с секретарями местных и первичных отделений политической партии «Единая Россия» Екатеринбурга, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики региона.

В результате Академический станет 8 районом столицы Урала. Сейчас на его территории проживает более 100 тысяч человек. Там создается комплексная инфраструктура, проектируется трамвайная линия, которая соединит микрорайон с юго-западной частью Екатеринбурга.

«Считаю логичным придать Академическому статус самостоятельного городского района», — отметил Евгений Куйвашев.

Следует отметить, что ранее представители горадминистрации заявляли, что намерены завершить все формальности для создания восьмого административного района к началу следующего десятилетия.

Академический является крупнейшим в России проектом комплексного освоения территории при создании социально-культурной, образовательной, транспортной и бытовой инфраструктуры. Его планировка отличается уникальной градостроительной концепцией, направленной на энергосбережение и охрану окружающей среды.

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