Самарское УФАС выдало предостережение мэру Фурсову

Самарское УФАС выдало предостережение главе Самары Олегу Фурсову насчет незаконных рекламных конструкций.

В ведомство поступила жалоба от Ассоциации наружной рекламы «Национальный рекламный стандарт» на бездействие Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары в решении вопроса по сносу незаконных рекламных конструкций. В своем заявлении Ассоциация указала, что в 2016 году департамент демонтировал лишь малую их часть. К настоящему времени в городе остались еще 282 конструкции, которые эксплуатируются с нарушением рекламного законодательства, а предписаний для их демонтажа департамент до сих пор не выдал.

В связи с выявленными нарушениями региональное УФАС выдало предостережение главе Самары Олегу Фурсову, так как данные бездействия могут привести к нарушению части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции».