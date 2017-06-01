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10:54 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарское УФАС выдало предостережение мэру Фурсову

Ведомству пожаловались на бездействие городских властей по сносу незаконных рекламных конструкций.

Самарское УФАС выдало предостережение главе Самары Олегу Фурсову насчет незаконных рекламных конструкций.

В ведомство поступила жалоба от Ассоциации наружной рекламы «Национальный рекламный стандарт» на бездействие Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары в решении вопроса по сносу незаконных рекламных конструкций. В своем заявлении Ассоциация указала, что в 2016 году департамент демонтировал лишь малую их часть. К настоящему времени в городе остались еще 282 конструкции, которые эксплуатируются с нарушением рекламного законодательства, а предписаний для их демонтажа департамент до сих пор не выдал.

В связи с выявленными нарушениями региональное УФАС выдало предостережение главе Самары Олегу Фурсову, так как данные бездействия могут привести к нарушению части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции».

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