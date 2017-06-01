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11:18 (мск), источник: РИА Новости

Россия может предъявить США претензии из-за блокирования дипсобственности

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Москва может предъявить финансовые претензии США из-за ущерба от незаконного блокирования российской собственности, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«МИД РФ не исключает возможности предъявления финансовых претензий США из-за ущерба от незаконного блокирования российской собственности», — сказала Захарова, отвечая на вопрос в ходе посещения на ПМЭФ стенда МИА «Россия сегодня».

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Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

В среду помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1—3 июня. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума.

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