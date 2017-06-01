Россия может предъявить США претензии из-за блокирования дипсобственности

«МИД РФ не исключает возможности предъявления финансовых претензий США из-за ущерба от незаконного блокирования российской собственности», — сказала Захарова, отвечая на вопрос в ходе посещения на ПМЭФ стенда МИА «Россия сегодня».

WP: Трамп склоняется к возврату РФ ее собственности в Нью-Йорке и Мэриленде

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

В среду помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.