Россия может предъявить США претензии из-за блокирования дипсобственности
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Москва может предъявить финансовые претензии США
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Москва может предъявить финансовые претензии США
«МИД РФ не исключает возможности предъявления финансовых претензий США
Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций
В среду помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит