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11:10 (мск), источник: РИА Новости

Турчинов призвал скорее ввести визовый режим с Россией

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил о необходимости скорейшего введения визового режима с Россией.

Источник: РИА Новости

Ранее фракция коалиции «Народный фронт» в украинском парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

«Я считаю, что это вопрос не просто назревший-перезревший, его надо реализовать как можно быстрее. У нас будет открыт въезд в Европу, и на востоке надо выстраивать границы», — заявил Турчинов во время молитвенного завтрака в четверг в Киеве, передает сайт телеканала «112. Украина».

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По словам Турчинова, трудностей с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса при введении визового режима возникнуть не должно. «Я не вижу, чтобы оно как-то влияло на оккупированные территории», — сказал секретарь СНБО.

В октябре 2016 года спикер Верховной рады предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией. Замглавы крупнейшей парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации кабмину отменить безвизовый режим с РФ.

По его словам, МИД Украины считает, что отмена безвизового режима с РФ — неправильный шаг. Кроме того, в России находятся большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.

Народный депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский заявил, что введение виз может оставить без работы 2,5 миллиона украинцев, которые зарабатывают деньги в России, а «это грозит сокращением валютных поступлений в Украину».

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