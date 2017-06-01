Reuters: США ужесточили правила выдачи въездных виз
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ужесточила правила проверки для выдачи американских виз, утвердив новую анкету для соискателей.
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ужесточила правила проверки для выдачи американских виз, утвердив новую анкету для соискателей.
Она включает ряд новых пунктов, в том числе просьбу указать имена, под которыми они зарегистрировали страницы в социальных сетях. Об этом сообщило агентство Reuters.
По новым правилам работники консульств США будут запрашивать у желающих получить визу номера всех их предыдущих заграничных паспортов, имена страниц в соцсетях, которыми они пользовались в последние пять лет, а также их подробную биографию за 15 лет, включая данные о трудоустройстве и перемещениях по миру.