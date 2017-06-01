Челябинский губернатор: товарооборот области с Китаем в ближайшие годы нужно утроить

«Мы активно выстраиваем отношения со странами-участниками БРИКС. Для нас основной партнер на текущий момент — КНР. Наш товарооборот с Китаем по прошлому году превысил треть миллиарда долларов (в 2015 году — $348 млн, или 67,1% к аналогичному периоду 2014 года — прим. ТАСС). С учетом новых инвестиционных проектов, которые намечены, отношений, многочисленных контактов, мы ставим перед собой задачу на ближайшие годы товарооборот как минимум утроить», — сказал Дубровский, выступая на панельной сессии ПМЭФ-2017 «БРИКС: новые подходы к экономической интеграции».

По словам губернатора, приоритетными для роста товарооборота являются сельское хозяйство, транспортно-логистическая сфера, перерабатывающая промышленность, поставки продуктов питания и товаров народного потребления. «Мы — один из первых регионов, который получил право на поставку зерна в Китай», — отметил он.

Кроме того, глава региона проинформировал участников дискуссии о задаче вывести на проектную мощность транспортно-логистический комплекс «Южноуральский», который может стать современным «сухопутным портом» в начале транспортного коридора из России в регионы Китая через территорию Казахстана. «Наш регион на стыке Европы и Азии имеет большие логистические преимущества для торговли с Индией и Китаем. Открытие торгового пути “Север — Юг” через Иран, с которым мы за полтора года сотрудничества увеличили объемы товарооборота почти в 2 раза, позволит российским регионам выйти на рынки Южной Азии и ЮАР», — отметил Дубровский.