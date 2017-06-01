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11:18 (мск), источник: Интерфакс

Челябинская область готовится принять саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году — губернатор

Челябинск. 1 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Челябинская область активно развивает сотрудничество с регионами государств-участников Шанхайской организации сотрудничества и странами БРИКС, заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на панельной дискуссии ПМЭФ-2017 в Санкт-Петербурге в четверг.

«Челябинская область готовится принять у себя саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году. Дополнительным импульсом для ускорения позитивных процессов могло бы стать расширение формата межрегионального взаимодействия, по аналогии с “Форумом губернаторов” ШОС. Считаю это вполне реалистичной задачей, тем более что ряд крупных стран одновременно присутствуют в ШОС и БРИКС», — сказал глава региона.

Он отметил, что межрегиональное взаимодействие в рамках БРИКС должно стать эффективным инструментом для экономического развития регионов, увеличения товарооборота и налаживания новых экономических связей.

Б. Дубровский также заявил, что власти Челябинской области уделяют большое внимание развитию международного сотрудничества и ведет эту работу во взаимодействии с Южно-Уральской торгово-промышленной палатой (ЮУТПП).

По его словам, ЮУТПП — единственная в РФ палата, имеющая имеет титул «Лучший институт международного сотрудничества», присвоенный ей Всемирной Федерацией палат. В этом году члены ЮУТПП примут участие во Всемирном форуме торговых палат, который пройдет в Австралии.

Как сообщалось, Челябинская область претендует на проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

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