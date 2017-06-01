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11:44 (мск), источник: Publika.md

Правительство утвердило законопроект о поправках в Трудовой кодекс

Трудовые контракты будут заключать на определенный срок. Правительство утвердило накануне соответствующие поправки в Трудовой кодекс.

Источник: Publika.md

Меры направлены на предоставление предпринимателям большей свободы для улучшения инвестиционного климата компаний. Таким образом, в случае нарушения сотрудником условий трудового договора, работодатель сможет изменить контрактные положения.

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В Трудовом кодексе появится отдельная статья о простое. Речь идёт о невозможности выполнения работы сотрудниками по каким-либо причинам. В этот период они будут получать пособие в размере не менее 65% основной заработной платы. В то же время, сумма компенсаций не должна быть ниже средней минимальной зарплаты. В случае, если простой произойдёт по вине сотрудника, он останется без зарплаты и пособия.

Изменения коснутся и статьи о техническом простое. Его продолжительность не будет превышать четырёх месяцев в течение календарного года. А размер ежемесячных компенсаций составит 50% основного оклада.

Между тем, компенсации в связи с несвоевременной выплатой заработной платы увеличатся втрое. А размер выходного пособия при увольнении составит не менее шести средних ежемесячных зарплат работника.

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