Правительство утвердило законопроект о поправках в Трудовой кодекс
Трудовые контракты будут заключать на определенный срок. Правительство утвердило накануне соответствующие поправки в Трудовой кодекс.
Трудовые контракты будут заключать на определенный срок. Правительство утвердило накануне соответствующие поправки в Трудовой кодекс.
Меры направлены на предоставление предпринимателям большей свободы для улучшения инвестиционного климата компаний. Таким образом, в случае нарушения сотрудником условий трудового договора, работодатель сможет изменить контрактные положения.
В Трудовом кодексе появится отдельная статья о простое. Речь идёт о невозможности выполнения работы сотрудниками по
Изменения коснутся и статьи о техническом простое. Его продолжительность не будет превышать четырёх месяцев в течение календарного года. А размер ежемесячных компенсаций составит 50% основного оклада.
Между тем, компенсации в связи с несвоевременной выплатой заработной платы увеличатся втрое. А размер выходного пособия при увольнении составит не менее шести средних ежемесячных зарплат работника.