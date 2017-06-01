Назаров подрезал «золотые парашюты» Гребенщикову и Лапухину

На сегодняшнем брифинге в облправительстве глава аппарата губернатора Омской области Юрий Карючин рассказал, как сократятся пенсионные выплаты членам регионального кабмина, ушедшим на пенсию.

Напомним, что в начале мая в облправительстве случился «массовый исход». Из-за уголовного дела, возбужденного Следкомом России, ушел в отставку вице-губернатор Станислав Гребенщиков. Также сбежали на пенсию министр строительства и ЖКК Александр Бирюков и министр культуры Виктор Лапухин.

Как заявил сегодня Карючин с 24 апреля в законе о пенсионных выплатах чиновников, ушедших на пенсиях произошли изменения. Так, экс-заместители губернатора теперь будут получать не 85, а 55 процентов от оклада в должности, выплаты другим членам регионального кабмина упали с 55−65 до 30−55 процентов от оклада.

Также глава аппарата губернатора пояснил, что увольнения Лапухина, Гребенщикова и Бирюкова не связаны с принятием законопроекта.

— Освобождение от должности заместителя председателя правительства Омской области Станислава Гребенщикова, министров Омской области — Виктора Лапухина, Александра Бирюкова не было обусловлено необходимостью установления пенсии за выслугу лет, — добавил Карючин.

Отметим, что также по новым правилам получать пенсию за выслугу лет бывшие чиновники должны утратить трудоспособность, работая в должности.

