Назаров подрезал «золотые парашюты» Гребенщикову и Лапухину
Глава аппарата губернатора Омской области на брифинге рассказал о сокращении выплат членам регионального кабмина, ушедшим на пенсию.
Глава аппарата губернатора Омской области на брифинге рассказал о сокращении выплат членам регионального кабмина, ушедшим на пенсию.
На сегодняшнем брифинге в облправительстве глава аппарата губернатора Омской области Юрий Карючин рассказал, как сократятся пенсионные выплаты членам регионального кабмина, ушедшим на пенсию.
Напомним, что в начале мая в облправительстве случился «массовый исход».
Как заявил сегодня Карючин с 24 апреля в законе о пенсионных выплатах чиновников, ушедших на пенсиях произошли изменения. Так,
Также глава аппарата губернатора пояснил, что увольнения Лапухина, Гребенщикова и Бирюкова не связаны с принятием законопроекта.
— Освобождение от должности заместителя председателя правительства Омской области Станислава Гребенщикова, министров Омской области — Виктора Лапухина, Александра Бирюкова не было обусловлено необходимостью установления пенсии за выслугу лет, — добавил Карючин.
Отметим, что также по новым правилам получать пенсию за выслугу лет бывшие чиновники должны утратить трудоспособность, работая в должности.