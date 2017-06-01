С 1 июня водителям с иностранными правами запретили работать в России
C 1 июня вступил в силу запрет на работу для
C 1 июня вступил в силу запрет на работу для
Поправки были приняты еще в 2013 году, но с тех их внедрение неоднократно переносилось. Так планировалось сделать и в этом году, однако в итоге депутаты Госдумы просто физически не успели принять законопроект, откладывающий вступление в силу документа еще на один год.
Закон от
Авторы законопроекта при его принятии отмечали высокое количество ДТП, совершаемых профессиональными водителями
Так должно было быть и на этот раз — законопроект, переносящий вступление документа на 1 июня 2018 года, весной был принят в первом чтении, однако в итоге окончательно принять его парламентарии банально не успели.
При этом, ежегодно давая отсрочку иностранцам, в парламенте рассчитывали, что они озаботятся получением российских прав, видимо, надеясь, что проблема со временем перестанет носить массовый характер.
Еще одна веская причина, по которой депутаты постоянно откладывали вступление в силу запрета — неготовность ГИБДД к наплыву такого числа водителей и отсутствие возможности быстро их обслужить.
«Основным препятствием для сдачи экзаменов и служащим причиной отказов в приеме заявлений на сдачу экзаменов является отсутствие необходимой
В связи с вступлением запрета многие прогнозировали, что уже утром 1 июня в ряде российских мегаполисов наступит транспортный коллапс — сотни водителей автобусов и маршруток не смогут выйти на работу. Такое уже случалось, когда осенью 2013 года
«В крупных региональных учебных центрах по обучению водителей транспортных средств в Москве,
Председатель правления Гильдии Сергей Лобарев высказал недоумение в адрес руководителей автохозяйств, проявивших беспечность в отношении выполнения требований закона по замене прав иностранцев, что, несомненно, влияет на безопасность дорожного движения в стране. «Четыре года оттягивали решение о замене иностранных водительских удостоверений на российские, что сейчас создаёт проблемы для экзаменационных подразделений ГИБДД, а, соответственно, и проблемы коммерческих грузопассажирских перевозок», — заявил Лобарев.
О необходимости замены иностранных прав на российские власти заговорили в 2013 году
Примечательно, что буквально месяц назад власти Армении сообщили, что приговоренный к 6 годам и 9 месяцам колонии Арутюнян вскоре отправится на родину и будет там отбывать оставшееся наказание. Экстрадиция могла бы состояться и раньше, если бы не финансовые претензии к Арутюняну со стороны родных погибших и пострадавших. Как только все заявленные иски были удовлетворены — для этих нужд власти Армении изыскали около 18 млн рублей. После того, как деньги были перечислены в Россию, в конце апреля армянские СМИ сообщили, что процесс экстрадиции должен завершиться в скором времени.
Анатолий Караваев