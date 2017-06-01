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14:03 (мск), источник: Газета.Ру

С 1 июня водителям с иностранными правами запретили работать в России

C 1 июня вступил в силу запрет на работу для водителей-мигрантов, не имеющих российских прав.

Источник: Агентство «Москва»

Поправки были приняты еще в 2013 году, но с тех их внедрение неоднократно переносилось. Так планировалось сделать и в этом году, однако в итоге депутаты Госдумы просто физически не успели принять законопроект, откладывающий вступление в силу документа еще на один год. Из-за этого без работы временно могут остаться около 10 тысяч человек.

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Закон от 07.05.13 № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О безопасности дорожного движения” и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», вступил в силу с 1 июня этого года. Он обязывает всех иностранцев, которые работают водителями, иметь российские национальные водительские удостоверения. При отсутствии такого нарушителю грозит штраф в 50 тысяч рублей. При этом нарушителем в данном случае считается не сам водитель, а его работодатель, который и обязан контролировать исполнение данного запрета.

Авторы законопроекта при его принятии отмечали высокое количество ДТП, совершаемых профессиональными водителями из-за рубежа, и нередко их слабую водительскую подготовку.

Тем не менее, несколько лет депутаты, прекрасно понимания последствия принятого ими же самими документа, переносили срок вступления в силу поправок на один год.

Так должно было быть и на этот раз — законопроект, переносящий вступление документа на 1 июня 2018 года, весной был принят в первом чтении, однако в итоге окончательно принять его парламентарии банально не успели.

При этом, ежегодно давая отсрочку иностранцам, в парламенте рассчитывали, что они озаботятся получением российских прав, видимо, надеясь, что проблема со временем перестанет носить массовый характер.

Однако, по оценкам самих же парламентариев, в настоящее время в стране все еще трудятся около 10 тысяч иностранных водителей, не имеющих российских прав, причем большая их часть в московском регионе, а также Смоленской и Брянской областях.

Еще одна веская причина, по которой депутаты постоянно откладывали вступление в силу запрета — неготовность ГИБДД к наплыву такого числа водителей и отсутствие возможности быстро их обслужить.

«Основным препятствием для сдачи экзаменов и служащим причиной отказов в приеме заявлений на сдачу экзаменов является отсутствие необходимой материально-технической базы в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции — требуемого для сдачи экзамена водителя-международника подвижного состава и оборудованных площадок (автодромов)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту о переносе сроков, который так и не успели окончательно принять.

При этом проходить обучение заново иностранцам не нужно — необходимо лишь сдать один теоретический и два практических экзамена.

В связи с вступлением запрета многие прогнозировали, что уже утром 1 июня в ряде российских мегаполисов наступит транспортный коллапс — сотни водителей автобусов и маршруток не смогут выйти на работу. Такое уже случалось, когда осенью 2013 года из-за неразберихи со сроками вступления поправок водители-иностранцы предпочли не выходить на работу. Однако на данный момент сообщений из регионов о проблемах с отсутствием общественного транспорта нет. Коллапс в четверг утром случился лишь в Нижнем Новгороде, где не вышли в рейс около 200 маршруток, но проблема с мигрантами никак не связана.

Российские автошколы создали в регионах специализированные центры помощи водителям-иностранцам по замене национальных водительских удостоверений на российские.

«В крупных региональных учебных центрах по обучению водителей транспортных средств в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Ростовской областях, Республике Карелия они могут получить бесплатные консультации по оформлению документов для сдачи экзаменов в ГИБДД, по условиям сдачи экзаменов, бесплатно пройти проверку знаний по экзаменационным билетам ГИБДД», — рассказали «Газете.Ru» в Гильдии автошкол России.

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Председатель правления Гильдии Сергей Лобарев высказал недоумение в адрес руководителей автохозяйств, проявивших беспечность в отношении выполнения требований закона по замене прав иностранцев, что, несомненно, влияет на безопасность дорожного движения в стране. «Четыре года оттягивали решение о замене иностранных водительских удостоверений на российские, что сейчас создаёт проблемы для экзаменационных подразделений ГИБДД, а, соответственно, и проблемы коммерческих грузопассажирских перевозок», — заявил Лобарев.

О необходимости замены иностранных прав на российские власти заговорили в 2013 году из-за большого количества аварий с мигрантами. Авторы идеи и общественность окончательно убедились в необходимости такого документа после крупной аварии с «КамАЗом», которую в июле 2013 года в Подмосковье спровоцировал водитель-нелегал из Армении Грачья Арутюнян.

В результате ДТП с переполненным пассажирским автобусом тогда погибли 18 человек, десятки получили ранения. Выяснилось, что вдобавок мигрант управлял еще и неисправным автомобилем, однако в итоге к ответственности привлекли только его.

Примечательно, что буквально месяц назад власти Армении сообщили, что приговоренный к 6 годам и 9 месяцам колонии Арутюнян вскоре отправится на родину и будет там отбывать оставшееся наказание. Экстрадиция могла бы состояться и раньше, если бы не финансовые претензии к Арутюняну со стороны родных погибших и пострадавших. Как только все заявленные иски были удовлетворены — для этих нужд власти Армении изыскали около 18 млн рублей. После того, как деньги были перечислены в Россию, в конце апреля армянские СМИ сообщили, что процесс экстрадиции должен завершиться в скором времени.

Анатолий Караваев

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