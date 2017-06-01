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14:03 (мск), источник: dostup1.ru

Депутата-единоросса из Копейска, сокрывшего доходы и имущество, лишили мандата

Отставка последовала после нескольких судебных разбирательств.

Собрание депутатов Копейского городского округа (Челябинская область) досрочно прекратило полномочия Вячеслава Фырнина — народный избранник не предоставил сведения о доходах семьи за 2015 год, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что Фырнин вопреки требованиям федерального законодательства о противодействии коррупции и об общих принципах организации местного самоуправления не раскрыл сведения о своих доходах и имуществе за 2015 год. По данным надзорного ведомства, в собственности депутата находится 11 объектов недвижимого имущества и автомобиль, в распоряжении его супруги — шесть подобных объектов и транспортное средство. После обнаружения этих фактов прокурор Копейска внес в Собрание депутатов представление об устранении нарушений законодательства. Однако там не отреагировали на него, после чего последовало обращение в суд, который обязал Собрание рассмотреть по существу вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России».

«Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в вышестоящий суд. Челябинским областным судом решение городского суда признано законным и обоснованным, доводы жалобы — не подлежащими удовлетворению», — уточнили в Генеральной прокуратуре РФ.

Только после этого Собрание депутатов Копейского городского округа приняло решение о досрочном прекращении полномочий Фырнина.

Вячеслав Фырнин был депутатом от избирательного округа № 14, является членом партии «Единая Россия», индивидуальным предпринимателем.

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