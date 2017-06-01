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12:41 (мск), источник: УНИАН

Украинский суд оправдал экс-«министра угля ЛНР»

Кременской районный суд в Луганской области оправдал горняка Сергея Баранова, который в «ЛНР» был «министром угольной промышленности и энергетики». Об этом сообщает «5 канал».

Главным аргументом стало то, что сторона обвинения предоставила недостаточно доказательств причастности Баранова к созданию террористической группировки. В суде Баранов и его защита доказали, что «министром» он стал вынужденно под дулами автоматов.

«Суд судил Баранова Сергея Александровича по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258−3 УК Украины. Признать не виновным и оправдать из-за недоказанности совершения им этих уголовных правонарушений», — зачитала решение судья Кременского районного суда Валерий Ковалев.

При этом прокуроры требовал лишить свободы подсудимого на 10 лет. Прокуратура уже заявила, что будет оспаривать это решение в апелляционном суде.

Отмечается также, что за 26 месяцев следственных действий и пребывания за решеткой дважды менялись прокуроры и четыре раза — состав судейской коллегии.

На YouTube также доступно видео, где «министр угольной промышленности ЛНР», рассказывает о состоянии отрасли и организации работы предприятий.

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