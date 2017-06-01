Решение Рады для введения виз для россиян не нужно — Геращенко

Такое решение может принимать Министерство иностранных дел по согласованию с президентом, который является главой государства и руководителем внешней политики Украины.

Геращенко считает, что решение Верховной Рады для этого не нужно. «Для этого нужна политическая воля и трезвый расчет. На сегодня сдерживало от введения визового режима то, что из Украины в Россию ездят каждый день 10−15 человек, и Россия естественно, введет визовый режим в ответ, и будет вопрос сроков оформления российских виз», — сказал Геращенко.

Также он сказал, что для введения визового режима с Россией не нужно решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, такое решение может быть только консультативным.