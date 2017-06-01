Мэр Новосибирска не согласен с переименованием улицы Сакко и Ванцетти
Он привал уважительно отнестись к тем, кто давал наименования улицам, а память о семье Игнатовых градоначальник предложил увековечить другим образом.
Он привал уважительно отнестись к тем, кто давал наименования улицам, а память о семье Игнатовых градоначальник предложил увековечить другим образом.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался против переименования улицы Сакко и Ванцетти, названной в честь итальянских
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«Я за то, чтобы имя сохранилось. Было наименование улицы Игнатовых в Академгородке, эта территория осталась, и я предлагаю подумать, что там будет дальше на этой площадке: сквер разбит, рекреационная зона, я не знаю, но закрепить за этой территорией имя Игнатовых было бы правильно. Но я против переименований», — цитирует «Континент Сибирь» Локтя.
Свое мнение Анатолий Локоть объяснил тем, что уважительно относится к своим предшественникам — новосибирцам, которые жили и работали до него.
«Имею ввиду всех новосибирцев. Они приняли решения о названии улиц, площадей. Есть к этому пренебрежительное отношение — мол, до нас были дураки, они неправильно назвали, давайте
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя новосибирского областного Заксобрания Андрей Панферов, предложил переименовать улицу Сакко и Ванцетти в улицу Семьи Игнатовых.
Напомним, восемь братьев и сестра из тринадцати детей семьи Игнатовых ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Виктор, Сергей, Аркадий, Олег, Николай, Владимир составили два танковых экипажа. Два брата, за них ушла на фронт сестра — Мария, на счету которой снайпера 150-й Сибирской добровольческой дивизии, было 140 немцев. Игнатовы прошли всю войну до конца, до самого Берлина. Мать героев, Софья Яковлевна — домохозяйка из Октябрьского района, первой в Новосибирске получила почетное звание и орден «Мать-героиня». О семье и о послевоенной судьбе Игнатовых в свое время режиссером Кимом Долгиным был снят фильм.