Спикер парламента поддержал создание министерства семьи в Башкирии

Еще один крупный чиновник поддержал идею о создании в Башкирии министерства семьи. Ранее эту идею озвучил глава республики Рустэм Хамитов.

— Семья — это базовая ценность, — заявил сегодня, 1 июня, спикер госсобрания Башкирии Константин Толкачев. — Однако государство пока довольно слабо вовлечено в работу по развитию этого института. Ответственность размыта между министерствами. Нам нужна не разрозненная, а системная семейная политика.