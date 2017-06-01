Спикер парламента поддержал создание министерства семьи в Башкирии
Идею ранее предложил глава региона Рустэм Хамитов.
Идею ранее предложил глава региона Рустэм Хамитов.
Еще один крупный чиновник поддержал идею о создании в Башкирии министерства семьи. Ранее эту идею озвучил глава республики Рустэм Хамитов.
— Семья — это базовая ценность, — заявил сегодня, 1 июня, спикер госсобрания Башкирии Константин Толкачев. — Однако государство пока довольно слабо вовлечено в работу по развитию этого института. Ответственность размыта между министерствами. Нам нужна не разрозненная, а системная семейная политика.
Предполагается, что новый госорган будет заниматься поддержкой семей на всех уровнях — от субсидий до специальных кампаний по поддержке молодых родителей. Будет ли министерство предъявлять