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13:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Спикер парламента поддержал создание министерства семьи в Башкирии

Идею ранее предложил глава региона Рустэм Хамитов.

Источник: Комсомольская правда

Еще один крупный чиновник поддержал идею о создании в Башкирии министерства семьи. Ранее эту идею озвучил глава республики Рустэм Хамитов.

— Семья — это базовая ценность, — заявил сегодня, 1 июня, спикер госсобрания Башкирии Константин Толкачев. — Однако государство пока довольно слабо вовлечено в работу по развитию этого института. Ответственность размыта между министерствами. Нам нужна не разрозненная, а системная семейная политика.

Предполагается, что новый госорган будет заниматься поддержкой семей на всех уровнях — от субсидий до специальных кампаний по поддержке молодых родителей. Будет ли министерство предъявлять какие-то требования или вмешиваться в дела семей — пока неизвестно.

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