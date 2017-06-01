Подписано соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и АСИ

Документ подписали Президент РТ Рустам Минниханов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, сообщает пресс-служба главе республики.

В документе зафиксированы намерения сторон взаимодействовать при реализации комплекса мер, проектов и мероприятий, направленных на внедрение на территории Татарстана успешных практик, реализуемых в рамках проекта АСИ «Магазин верных решений» и проектов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.

Стоит отметить, что в этом году Агентство стратегических инициатив представило проект онлайн-библиотеки лучших практик социально-экономического развития. Доступ к информационному ресурсу под названием «Магазин верных решений» получат сотрудники федеральных органов власти, региональных управленческих команд и общественных объединений. Он будет включать в себя технологию дистанционного обучения, доступную для всех регионов России и общественных объединений.

«За все время существования Агентства стратегических инициатив мы реализовали целый ряд успешных проектов. Практика “Магазина верных решений” будет отлажена в нескольких регионах России и потом воплощена по всей стране. Я уверен, что этот проект принесет пользу нашей стране», — отметил Рустам Минниханов.