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13:35 (мск), источник: ИА Татар-информ

Подписано соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и АСИ

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Документ подписали Президент РТ Рустам Минниханов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, сообщает пресс-служба главе республики.

В документе зафиксированы намерения сторон взаимодействовать при реализации комплекса мер, проектов и мероприятий, направленных на внедрение на территории Татарстана успешных практик, реализуемых в рамках проекта АСИ «Магазин верных решений» и проектов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.

Стоит отметить, что в этом году Агентство стратегических инициатив представило проект онлайн-библиотеки лучших практик социально-экономического развития. Доступ к информационному ресурсу под названием «Магазин верных решений» получат сотрудники федеральных органов власти, региональных управленческих команд и общественных объединений. Он будет включать в себя технологию дистанционного обучения, доступную для всех регионов России и общественных объединений.

«За все время существования Агентства стратегических инициатив мы реализовали целый ряд успешных проектов. Практика “Магазина верных решений” будет отлажена в нескольких регионах России и потом воплощена по всей стране. Я уверен, что этот проект принесет пользу нашей стране», — отметил Рустам Минниханов.

«С момента создания Агентства стратегических инициатив Рустам Нургалиевич входит в состав наблюдательного совета. Он всегда поддерживал нас во всех вопросах, корректировал нас там, где это действительно важно. Все наши проекты и инициативы в пилотном формате были реализованы в Татарстане. Мы уверены, что лучшие социально-экономические практики, которые сегодня одобрены для реализации в республике, будут также успешными», — заметила в свою очередь Светлана Чупшева.

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