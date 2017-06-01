В МИД рассказали, зачем Макей летит в Москву

Макей посетит столицу России 4—5 июня — в эти дни запланировано проведение совместного заседания коллегий МИД двух стран.

«Стороны рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества на двусторонней и на международной арене», — сообщил Мирончик и добавил, что обсудят также вопросы согласованности действий двух ведомств.

Также будут подняты вопросы евразийской интеграции и международной, а также региональной безопасности. «В том числе и вопросы выстраивания отношений с североатлантическим договором», — отметил Мирончик.

Макей и его российский коллега Сергей Лавров также подпишут совместное заявление по случаю годовщины 25-летия дипотношений между странами.

Также Макей и Лавров проведут двусторонние переговоры.